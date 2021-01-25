دبلوماسي روسي: نأمل باعتماد «الصحة العالمية» لقاح «سبوتنيك V»

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن تسجل منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا وتدرجه في قائمة الاستخدامات الطارئة.وقال المندوب الروسي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين أن روسيا قدمت مستندات تأهيل لقاحها ضد فيروس كورونا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية بدأت في 22 يناير الجاري المرحلة الثانية من النظر في طلبنا، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريبا.يذكر أن روسيا سجلت لقاح "سبوتنيك V"، كأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، في شهر أغسطس الماضي، وكذلك تم تسجيله في عدد من الدول في مختلف القارات، واعتماده في حملات تطعيم ضد الفيروس.