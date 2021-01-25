تجديد حبس عاطلين يتاجران في المخدرات بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات.كان قد تداول عدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" شكوى من أحد المواطنين بقيام آخرين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، باستهداف المنطقة محل الشكوى، وتمكنت من ضبط عاطلين وبحوزتهما "كمية من الفودو المخدر، كمية من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، هاتف محمول".وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.