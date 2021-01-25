سر ارتداء عبلة الكحلاوي الأبيض طوال الوقت

يتساءل العديد عن سر ارتداء الدكتورة عبلة الكحلاوي ملابس بيضاء اللون طوال الوقت، وتجدد السؤال عقب وفاتها خلال الساعات الماضية متأثرة بفيروس كورونا.وكانت الراحلة علّقت على سبب ذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية لها وقالت: «فيه حديث عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوها موتاكم» ولذلك قررت أن أرتدي الملابس البيضاء دائما اقتداء برسول الله.واستكملت حديثها بأنها كانت ترتدي الألوان الأخرى قبل وفاة زوجها إلا أنه عقب وفاته شعرت بهزة نفسية تسببت لها في ألم ووجع شديد، حتى شاهدت رؤيا قررت على الفور بعدها ألا تخلع الأبيض مهما حدث.وتوفيت أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر ناهز 72عاما بعد معاناتها مع مضاعفات فيروس كورونا.