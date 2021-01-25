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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين لإيطاليا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:00 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، على عصابة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية لإيطاليا عبر تركيا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "أشرف.ح" وشهرته «أبو رواش»، المقيم في الفيوم، و"أبوحامد. ع"، وشهرته «شلقاني»، ومقيم أيضا بالفيوم بتأسيس وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، والشروع وآخر مجهول في تهريب كلا من المهاجرين «علي.ع» و«محمد.م.أ» من مصر إلى إيطاليا عبر تركيا حال كونهما لم يبلغا 18 سنة ميلادية، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول وهي جريمة عبر وطنية إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين سالفي الذكر.

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