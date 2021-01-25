أفريقيا الوسطى تسلم قائد سابق بـ«سيليكا» للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إلقاء القبض على قائد سابق في أفريقيا الوسطى ينتمي لفصيل "سيليكا" يشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وقالت المحكمة، في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين مقتطفات منه، إن السلطات في أفريقيا الوسطى سلمت "محمد سعيد" (50 عاما) للمحكمة، وتم اعتقاله بموجب أمر قضائي صدر في السابع من يناير 2019 ويتعلق بجرائم تم ارتكابها عام 2013 ولم يتم بعد تحديد تاريخ أول مثوله له في مدينة "لاهاي".ويأتي هذا الاعتقال على خلفية حالة الطوارئ المعلنة في جمهورية أفريقيا الوسطى مع اندلاع قتال بين جيش البلاد والمتمردين الذين يسعون لإلغاء انتخابات 27 ديسمبر التي أسفرت عن فوز الرئيس "فوستان آركانج تواديرا".يذكر أن أفريقيا الوسطى غرقت في أعمال عنف منذ أن استولى تحالف من المتمردين الشماليين معروف باسم "سيليكا" على السلطة في مارس 2013، وأدى حكمهم إلى ظهور عصابات تسمى ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا) ويواجه العديد من قادتها السابقين تهما في المحكمة الجنائية الدولية.