منها السهر والصمت والتدخين.. 15 عادة يومية تسبب تلف المخ

- تغطية الرأس بالوسادة أثناء النوم:



- عدم تناول وجبة الإفطار:



- الإفراط فى تناول الطعام:



- السهر وقلة النوم:



- الصمت والعزلة الإجتماعية:



-التدخين:



- قلة الضحك:



- عدم الاستماع إلى الموسيقى:



- قلة شرب الماء:



- كثرة تناول السكريات أو الأملاح:



- تناول الوجبات السريعة:



- استخدام سماعات الرأس:



- قلة الحركة:



- قضاء معظم الوقت في الظلام:



- استخدام الهواتف لفترة طويلة:



يقوم الناس بفعل عادات يومية كثيرة خاطئة في حياتهم تؤدي بهم على المدى الطويل إلى مشاكل صحية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقرير عن أنشطة يومية تلقائية قد تكون سببا فى تلف المخ وتعرضه للإصابة بالزهايمر وقلة القدرة على حفظ المعلومات.الضغط بالوسادة على الرأس لفترة طويلة خاصة خلال النوم يمنع الأكسجين من الوصول جيدًا إلى المخ مما يتسبب فى الصداع ويؤدي إلى تلف خلايا المخ على المدي الطويل.يهمل الكثير من الناس تناول وجبة الإفطار ويستبدلونها بمشروب حتى موعد الغداء، وذلك أكبر خطأ لأن إهمال وجبة الإفطار يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وتقليل مستوى الطاقة فى الجسم ويقل نشاط المخ ومعدل التركيز والانتباه.أثبتت عدد من الدراسات العملية أن الإفراط فى تناول الطعام بالدرجة التى تسبب السمنة أو البدانة يؤدي إلى تصلب شرايين الدماغ ويؤثر بشكل سلبي على وظائف المخ وقدرات التفكير والذاكرة وغيرها من المهارات الذهنية.يحتاج المخ إلى وقت كافٍ يوميًا للراحة والتوقف عن العمل، ومع كثرة فترات السهر وقلة ساعات النوم اليومية يتعرض المخ للإجهاد وتتلف خلايا الدماغ.يلجأ الكثير من الناس إلى الصمت والعزلة الإجتماعية فى الأوقات التى يشعرون فيها بالضيق، ولكن اتباع ذلك كروتين حياتي يقلل من نشاط المخ والقدرة على التفكير والابتكار وسرعة البديهة وأيضًا الشعور بالضغط النفسي والتوتر يدمر الخلايا العصبية للمخ ويمنع تكون الخلايا الجديدة.التدخين مضر بصحة القلب والجهاز التنفسي، ويتسبب في انخفاض حاد في القدرة العقلية للمخ على التذكر واستعياب المعلومات وذلك بعد فترة تتراواح بين ٤ سنوات حتى١٠ سنوات من المواظبة على التدخين.الضحك من الوسائل التي تخلص من التوتر وتقوية الجهاز المناعي للجسم والحفاظ على صحة المخ وأثبتت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يضحكون كثيرا قليلا ما يمرضون والعكس الصحيح.الإستماع إلى الراديو يعمل على زيادة نشاط المخ بدرجة أكبر من مشاهد التيلفزيون، حيث أنه تزداد معدلات التخيل وابتكار الأحداث والمواقف، والامتناع التام عن سماع الموسيقي والراديو لا يؤثر عضويا على المخ، لكنه قد يزيد من فرصة إصابته بالجمود وقلة القدرة على التفكير والتخيل وهو ما يتلف الخلايا على المدى الطويل الطويل.نقص الماء فى الجسم لا يسبب فقط الجفاف والإضرار بصحة أجهزة الكلى والكبد بل يضعف نشاط خلايا الدماغ ويقلل من معدلات الذكاء والقدرة الإستيعاب.الإفراط في تناول السكريات أو الأملاح لفترة طويلة بالتاكيد سيضر الجسم فهو يعمل على إمتصاص البروتينات والمواد الغذائية ويمكن أن تتطور لتصل إلى مرحلة سوء التغذية الذي يؤدي إلى صعوبة نمو المخ، ويحدث هذا بسبب إفتقار الجسم للعناصر الغذائية والدم للمخ وبالتالي تؤثر عليه.من يتناولون الوجبات السريعة بشكل مستمر عليهم الانتباه بتقليلها قدر الإمكان لأنها تؤثر على الأجزاء الخاصة بتطور العقل على المدى البعيد عل عكس الوجبات الصحية التي تغذي الجسم والعقل باستمرار.من أكثر العادات الخاطئة التي يمكن أن تلحق الضرر بالأذن والمخ هى استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة خاصة لمن يعملون في مهنة الكوول سنتر، فعند استخدامها لمدة ٣٠ دقيقة فيما فوق وبصوت مرتفع يتعدى الـ ٦٠٪ يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدن السمع، والزهايمر وارتفاع ضغط الدم والجلطات في المخ.قضاء وقت طويل في العزل المنزلي وعدم الخروج والحركة يمكن أن يسبب أمراض مثل القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم مما يؤثر سلبيا على صحة المخ لذلك يجب القيام ببعض الأنشطة البسيطة مثل المشي في اى مكان مفتوح.عدم الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس كل يوم صباحا يجعل الشخص أكثر عرضة للاكتئاب ويؤدي إلى إبطاء عملية تطور العقل لهذا يجب التعرض للشمس لوقت كافي بشكل يومي.يجب عليك الانتباه إلى أن استخدام الهواتف لفترات طويلة يؤثر على المخ بشكل سلبي لأن الأشعة الكهرومغناطيسية تسبب الصداع وفي بعض الأحيان سرطان المخ او جلطات مفاجئة.