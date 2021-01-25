«الوطن» العمانية تدعو إدارة بايدن لإحياء ملف القضية الفلسطينية

أكدت صحيفة الوطن العمانية الصادرة اليوم الإثنين، أن جهود السلطنة تجاه القضية الفلسطينية تتواصل في ظل عهد السُّلطان العماني هيثم بن طارق، مشيرة إلى محاولاتها إعادة البوصلة في الاتجاه الصحيح للقضية الفلسطينية التي تم تناسيها أو تجاهلها عمدًا من قبل القوى الدولية الفاعلة.وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يمكن أن تدعم مسار السلام وإحياء ملف القضية الفلسطينية، وممارسة الضغوط الواجبة واللازمة على “إسرائيل” للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والاستجابة للإرادة الدولية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.ورأت الصحيفة في عمودها رأي الوطن " أن السلطان العماني قد أكد -خلال رسالة بعثها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس- موقف السّلطنة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لنيل حريته، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.وشددت على أن الشعب الفلسطيني في هذا العالم من حقه أن يستعيد حقوقه كافة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، والتمتع بحريته الكاملة دون وصاية من أحد.ودعت الصحيفة في الختام المجتمع الدولي بأن يتحلى بشيء من المصداقية والعدالة، حيث إنه آن الأوان أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وأن ينعم الإقليم والعالم بالاستقرار، فالقضية الفلسطينية تمثل مرتكزًا أساسيًّا لهذا الاستقرار.