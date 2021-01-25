«قومي المرأة» يحذر من محاولات «خداع» بادعاء توفير وظائف بالمجلس

نفى المجلس القومي للمرأة، أي صلة له بأي أشخاص أو مجموعة تدعى انتسابها للمجلس، ويتواصلون مع مواطنات ومواطنين عبر أي وسيلة تواصل وتحصل منهم على بيانات شخصية لتقديم فرص عمل وهمية بالمجلس.وأهاب المجلس، في بيان، بالمواطنات والمواطنين توخي الحذر تجاه محاولات "الخداع" باسمه، كما يوضح أن أية إجراءات أو قرارات جديدة أو فرص عمل يتم إعلانها عبر بيانات رسمية على موقعه الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.