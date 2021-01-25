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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أخذ كبد والديه ورحل.. الحزن يعم المدرسة الأسقفية بمنوف لرحيل الطفل «عبدالله»

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:55 ص
عبدالله دسوقي
عبدالله دسوقي
ولاء القاضى
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سادت حالة من الحزن على جميع العاملين بالمدرسة الأسقفية بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة الطفل "عبدالله دسوقي" طالب بالصف السادس الابتدائي، والذي توفي أمس بعد صراع مع المرض، حيث عانى من مشاكل في الكبد، وتبرع له أبواه بفص من كبدهما، لكن انتكست حالته وتوفي وستشيع جنازته ظهر اليوم.

وصرح أحد أقارب الطفل: "عبدالله" لديه شقيقتين هو أو أوسطهم.. نور في الصف الأول الثانوي، والصغرى مودة 3 سنوات، وقد ولد بتليف في الكبد وظل يُعاني الآلام حتى اكتشفت أسرته مرضه، وبدأت رحلة طويلة على المستشفيات والعيادات الخاصة بالأطباء، بحثًا عن حل يُنهي آلام الطفل الصغير، ولم يكن أمامهم مفر سوى إجراء عملية زرع كبد للطفل، وبعض الأطباء أشاروا بعدم التعجيل بالعملية حتى يكبر ويكون مؤهلًا للخضوع للعملية الصعبة.

ونمت المشكلة الصحية للطفل معه منذ مولده، إلا أن حالته ساءت قبل أشهر قليلة، فآلام الكبد زادت وبدأ يدخل في غيبوبة تفصله عن العالم الخارجي، واتفقت نصائح الأطباء على ضرورة إجراء عملية عاجلة الطفل.

وتبرع الأب الذي كان يعمل بالسياحة لطفله بفص من الكبد داخل المستشفى السعودي الألماني، لكن جسد الطفل لم يستجب، ما اضطر الأم "مها عبدالله ربيع" لعملية تبرع ثانية لـ"عبدالله"، وجُهزت العملية في المستشفى الجوى للقوات المسلحة، وفور انتهاء العملية نُقل الطفل من غرفة العمليات إلى العناية المركزة لمتابعة حالته، حتى أكد الأطباء تدهور حالته ثم وفاته.

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