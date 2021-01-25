«قطاع الأعمال»: مشروع بتكلفة 13 مليار جنيه لتطوير شركة مصر للألومنيوم

كشفت وزارة قطاع الأعمال، عن مشروع لتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحسين اقتصاديات التشغيل بها.وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن المشروع يعمل على إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالى 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التى تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.وبينت أنه وقع الاختيار على شركة «بكتل» العالمية كاستشارى لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، والتي من المقرر أن تنتهي من دراسة الجدوى في منتصف 2021.وكانت الشركة أعلنت فى 1722020، مناقصة لاختيار استشارى المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، واشترت الكراسة 6 شركات عالمية ومحلية ثم تم الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على كافة الاستفسارات.من ناحية أخرى، تم طرح مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة فى تطوير دراسات الجدوى لمشروع «خط إنتاج جنوط السيارات»، وتقدمت 6 شركات عالمية للمناقصة، وجارٍ دراسة العروض المقدمة.