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القبلة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:55 ص
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قيادة وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، داعيا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

وقال بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن هذا اليوم يخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا، حيث سجل به رجال الشرطة البواسل ملحمة عظيمة، واجهوا خلالها جنود المحتل رغم قلة عددهم وعتادهم، ليسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معاني البطولة والوطنية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أرض الوطن وحماية شعبه.

وأشار البيان إلى أن ذكرى 25 من يناير هي فرصة عظيمة لنا، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وفداء لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن الشهداء يرحلون عنا بأجسادهم لكنهم يظلون معنا بأرواحهم الطاهرة، وتبقى سيرتهم العطرة نبراسا نسير على دربه نتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا أسمى معاني التضحية والوطنية والفداء.

وجدد البيان التأكيد على أن أبناء جامعة الأزهر يقدمون بجانب كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر العظيم، كل الدعم والتأييد لشرطة بلادهم في أداء واجبهم الوطني ورسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام ودعاة الفتنة، لتظل مصر آمنة مستقرة.

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