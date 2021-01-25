مسئول أفغاني: طالبان لا تريد السلام وتستعد للقتال

قال مستشار الأمن القومي الأفغاني، حمد الله محب، إن حركة طالبان لا تريد السلام، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخبارية تفيد بأن الحركة تستعد لموسم القتال المقبل.وأضاف محب، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين، أن حركة طالبان تحاول الاستيلاء على السلطة عسكريا، لكنه حذر الحركة من أن الجيش الأفغاني على أهبة الاستعداد لموسم القتال المقبل.وتابع قائلا: "طالبان لا تريد السلام، معلوماتنا الاستخبارية من المديرية الوطنية للأمن تفيد بأن طالبان تستعد للقتال، فهم يعتقدون أنهم سينتصرون عسكريا".من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الأفغاني، ياسين ضياء، إنه بعد إطلاق الحكومة سراح أكثر من 5 آلاف سجين من طالبان، كثفت الحركة قتالها في جنوب البلاد.