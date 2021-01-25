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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة برلماني لوزير الري لتغطية مصارف وترع بكفر الزيات

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:51 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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تقدمت النائبة أمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن تغطية عدد من المصارف والترع داخل الكتلة السكنية بكفر الزيات، وخاصة عدم تغطية جزء من مصرف "كوم مهنا" بكفر الزيات الذي يقع داخل الكتلة السكنية، الأمر الذي يشكل خطورة على الأطفال والمارة من الأهالي، كونه قريب من المنازل بمسافة لا تتعدى 5 أمتار وإجمالؤ طول مطلوب تغطيته 290 مترا.

وأضافت عبد الحميد، في طلبها: "هناك أيضًا (ترعة بنوفر) بكفر الزيارت، والجاري العمل على تغطيتها وتأهيلها بطول 4 كيلو مترات، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة لاستكمال 800 متر داخل الكتلة السكنية، كذلك ترعة (برغوت ببلشاي)، تحتاج تغطية 150 مترا أمام مسجد، بالإضافة لترعة الجبالي (عزبة الدمر)، التي تحتاج لتأهيل وتطهير".

وتابعت النائبة، أن ترعة "قليب إبيار" تحتاج لتغطيه تحت طريق أسفلت (بلشاي-قليب إبيار) بسبب ارتفاع منسوب المواسير الموجودة أسفل الطريق حاليا والتي تمنع مرور المياه.

وطالبت عضو مجلس النواب وزير الموارد المائية والري بتغطية الترع والمصارف المذكورة بطلب الإحاطة حفاظًا على حياة الأطفال وتلبية مطالب المواطنين خاصة أنها تقع داخل الكتلة السكنية.

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