إحالة المتهمين بتعذيب طفل حتى الموت لسرقته مبلغ مالي بالخصوص للجنايات

أمرت نيابة الخانكة اليوم بإحالة المتهمين بقتل طفل لسرقته مبلغ مالى من أحدهم لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين جريمة تعذيب الطفل "محمد.ع" حتى الموت عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد استدراجه داخل مسكن المتهم الأول وتعذيبه حتى الموت.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين" حصافى.ا، أنور. س، حسام.ع سائق"، وأقر المتهمين بإرتكابهم جريمة قتل المجنى وتعذيبه لسرقته مبلغ ١٣ ألف جنيه من ورشة المتهم الأول.وأقر المتهمين بأن المجنى عليه يعمل بورشة المتهم الأول وقام بسرقة مبلغ ١٣ ألف جنيه بالإضافة إلى قطع غيار قام ببيعها لأحد المحلات بالمنطقة.وقاموا باستدراجه داخل منزل المتهم الأول ليدلى على مكان المبلغ الذى سرقه، وعندما رفض الاعتراف بالسرقة قاموا بتعذيبه بالكهرباء والتعدي عليه بآلة حادة حتى أصبح جثة هامدة فاستعانوا بالمتهم الثالث وقاموا بنقله داخل التوك توك الخاص به وإلقاءه بجانب الأرض الزراعية.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخصوص يفيد بالعثور على جثة طفل ١٣ سنة بأحد المناطق الزراعية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.