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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحوثي» تجبر الموظفين على التظاهر ضد تصنيفها «إرهابية» باليمن

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:47 ص
الحوثيون
الحوثيون
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قالت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، إن ميليشيات الحوثي أرغمت كافة الموظفين الحكوميين بمناطق سيطرتها على الخروج في وقفات احتجاجية، ضمن محاولاتها لاستعطاف المجتمع الدولي للدفع باتجاه مراجعة قرار الإدارة الأمريكية تصنيفها كمنظمة إرهابية.

وذكرت المصادر، أن إدارة الأمن الخاضعة للحوثيين أجبرت الباعة في الأسواق الشعبية بالحديدة على حضور فعالياتها بالإكراه، مؤكدة أن القيادي الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني هدد الباعة بإخراجهم من السوق باعتبارهم مخالفين في حال لم يشاركوا في الوقفات الاحتجاجية.

وأظهرت وثيقة رسمية توجيهات مشددة من قيادة ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة لإجبار كافة العاملين في القطاعات الحكومية على الخروج في الوقفات التي تنظمها الميليشيا.

يأتي ذلك في وقت انطلقت حملة تغريدات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأكبر في اليمن، لتأييد قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.

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