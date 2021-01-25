تحالف القوى العراقية: نتحفظ على الدعوات السياسية لتنفيذ عقوبة الإعدام

عبر تحالف القوى العراقية، عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بمن صدرت بحقهم.وقال التحالف في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الاثنين، إن "تحالف القوى العراقية يدين الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة العراقيين الأبرياء في ساحة الطيران، الخميس الماضي، وإصابة العشرات، وأثارت الفزع وهددت أمن المواطنين وزعزعت استقرار العاصمة بغداد".وأضاف البيان: "نطلب من القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأجهزة الاستخبارية والمعلوماتية،وتجديد دمائها لمنع تكرار سيناريو التفجيرات الإرهابية مع تصاعد وتيرة نشاطاتهم وتهديدهم لكيان الدولة وتحديهم لأجهزتها الأمنية، وما رافقها من ردات فعل غير مدروسة، وتصاعد الدعوات إلى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام، مع تحفظنا على العديد من هذه الأحكام لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".