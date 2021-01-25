استدعاء مجري التحريات في ضبط متهمين بسرقة الحقائب بالنزهة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، باستدعاء الضابط مجري التحريات في اتهام عاطلين بسرقة حقائب المواطنين بدائرة قسم شرطة النزهة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - هاتف محمول - بعض المتعلقات الشخصي، ولاذا بالفرار.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة المشار إليها وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.كما أقرا بتخلصهما من حقيبة اليد بإلقائها بالطريق العام، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين والهاتف اتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.