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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تتخطى حاجز 214 ألف إصابة بكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:44 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الاثنين تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 214 ألفًا و817 شخصًا منذ تفشي الفيروس بالبلاد في مارس من العام الماضي.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية تسع وفيات جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى ثمانية آلاف و820 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 180 شخصًا تماثلوًا للشفاء خلال الفترة نفسها،ووصل إجمالي المتعافين حتى الآن 179 ألفًا و68 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 26 ألفًا و929 شخصًا منهم ألفين و874 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 283 في وحدات العناية المركزة

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