إيران تطالب إندونيسيا بالكشف عن تفاصيل احتجاز ناقلة ترفع علمها

طالبت إيران، اليوم الاثنين، إندونيسيا تفاصيل احتجاز ناقلة ترفع علمها، حسبما أعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، جاء ذلك بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمي إيران وبنما في المياه الإندونيسية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء: "طلبنا المزيد من واحتجز خفر السواحل الإندونيسي الناقلة (إم.تي هورس) التي ترفع علم إيران، والناقلة (إم.تي فريا) التي ترفع علم بنما، للاشتباه في نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، أمس الأحد.وذكر خفر السواحل الإندونيسي عبر حسابه على "تويتر"، أن قواته أوقفت قبالة سواحل باكامالا، ناقلتين هما الإيرانية "MT Horse" والبنمية "MT Frea" لانتهاكهما قوانين الملاحة عبر عدم رفع الأعلام الوطنية ونقلهما النفط من سفينة إلى أخرى وإيقافهما تشغيل نظام AIS الخاص بهما، بالإضافة لتسرب كميات النفط منهما في البحر".وأورد التلفزيون الإيراني الحكومي نبأ احتجاز الناقلة نقلًا عن السلطات الإندونيسية، دون ذكر أية تفاصيل إضافية عن هذا الاحتجاز".