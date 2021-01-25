130.4 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 130 ألفا و485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة الأمريكية، و1769 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة بلغ 25 مليونا و124 ألفا و954 حالة، بينهم 419 ألفا و209 حالات وفاة.