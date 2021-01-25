توجيه من وكيل «صحة الغربية» لمكافحة العدوى بمستشفى كفر الزيات العام

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الإثنين، مستشفى كفر الزيات العام، في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور سامح فليفل، مدير إدارة الطب العلاجي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمه المقدمة للمرضى.وشملت الزيارة، تفقد مباني الجراحات والطواري وأقسام الاستقبال وعمليات الطواري والغسيل الكلوي للمرضي، وأماكن تقديم الخدمات اللوجستية للجمهور ومبنى الحروق والجراحات الدقيقة، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية، والالتزام ببروتوكول العلاج طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.وشدد على لجنة مكافحة العدوى ومشرفات التمريض باتباع سياسة منع العدوى، بعدم دخول الزيارة واتباع معايير الجودة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى.