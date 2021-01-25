النقد الدولي: العراق طلبت مساعدة طارئة

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين تلقي طلب عراقي للحصول على "مساعدة طارئة".وقال ممثل الصندوق في العراق في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، مشيرًا إلى اعتزام بغداد طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها، وأن المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة".