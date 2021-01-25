تحقيقات النيابة في حريق شقة بالسلام

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، في حريق داخل شقة سكنية، أن ماسا كهربائية وراء الحريق، كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات.ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.