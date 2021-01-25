«الإفتاء»: يجوز استخدام أحد الزوجين وسيلة لمنع الحمل دون رضا الآخر

تساءل البعض عن حكم استخدام وسائل منع الحمل لفترة ما بين عملية الولادة والأخري، ووردت الكثير من الأسئلة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، من أجل توضيح الأمر.وأجاب الشيخ عبد المجيد سليم، أحد علماء دار الإفتاء، بأنه «يجوز شرعًا اتخاذ بعض الوسائل لمنع الحمل، وعلى الزوجين أن يتراضيا بشأن هذا الأمر، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرضَ الآخر إن كان هناك عذر، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه».وأضافت «سالم»، في فتواه المنشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه «يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعًا للتوالد»، متابعًا: «ويجوز على رأي متأخري فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضا الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التي قدمناها أو مثلها».