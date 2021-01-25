اعتقال 17 داعشيا بمحافظة صلاح الدين العراقية

ألقت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الإثنين، القبض على عدد من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابية بالمحافظة.وقالت المديرية في بيان لها حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)، إن "مفارز أقسام الدجيل، والطوز، والضلوعية، وسامراء، وشعبة دوائر قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على 17 متهما بينهم مطلوبون بقضايا الإرهاب".وأضافت أن "قسم شرطة الشرقاط عثر على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الخضرانية التابعة لقضاء الشرقاط يحتوي على (1020) قنبرة هاون بدون رأس، و(62) صاروخا مختلف، و(62) قذيفة مدفع فارغة، و(100) حشوة مدفع، وفتيل تفجير، وبطاريات مختلفة، ورمانة صوتية"، مؤكدة تسليم المواد المضبوطة إلى الجهة المعنية لغرض معالجتها وإتلافها حسب الإجراءات القياسية.