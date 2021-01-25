ترامب يتخلى عن فكرة إنشاء حزب سياسي جديد

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تخلى عن فكرة إنشاء حزب سياسي كبير ثالث في البلاد للتنافس مع الديمقراطيين والجمهوريين.ووفقا لشبكة "فوكس نيوز" الامريكية، قال مستشار حملة ترامب السياسية، جيسون ميللر، إن الرئيس السابق "أوضح بجلاء" أنه سيوجه قواه لمساعدة الجمهوريين في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعام 2022.وشدد ميللر في الوقت ذاته على عدم تخطيط ترامب لأي شيء بهذا الشأن "خارج هذه الجهود".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن ترامب بحث مع مقربين له فكرة تأسيس حزب سياسي جديد في البلاد.وبحسب الصحيفة كان الرئيس الأمريكي السابق يود أن يطلق عليه اسم "الحزب الوطني".وفي هذا الصدد، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة إلينوي، إدوارد فاجان، أن دونالد ترامب إذا أسس حزبا سياسيا جديدا، فقد يلحق الضرر بالجمهوريين.يشار إلى أن الفيل يمثل شعار الحزب الجمهوري الأمريكي منذ عام 1870، فيما تحوّل الحمار إلى رمز سياسي للحزب الديمقراطي في نفس العام.