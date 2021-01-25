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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هروب سفير كوريا الشمالية في الكويت إلى كوريا الجنوبية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال نائب في البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، إن القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في الكويت فر إلى كوريا الجنوبية، في أحدث حلقة من عمليات هروب مسؤولين كبار من الدولة المنعزلة.

وتولى ريو هيون وو، منصب القائم بأعمال السفير في سفارة كوريا الشمالية في الكويت منذ طرد السفير السابق سو تشانج سيك في 2017، إثر قرار من الأمم المتحدة بتقليص التمثيل الدبلوماسي لبيونجيانج في الخارج.

وقال النائب تاي يونج هو، الذي كان نائب سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا قبل أن يستقر في كوريا الجنوبية في 2016 وينتخب نائبا العام الماضي، إن ريو فر لكوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي.

والكويت مصدر أساسي للعملة الصعبة بالنسبة لكوريا الشمالية التي ترسل آلافا من العمال إلى هناك أغلبهم يعملون في مشروعات للبناء.

وأضاف تاي أن ريو، هو أيضا صهر جون إيل تشون الذي أشرف في وقت من الأوقات على مكتب حزب العمال الحاكم المسؤول عن إدارة الخزائن السرية لأسرة كيم الحاكمة والمعروفة باسم الغرفة 39.

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