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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو جمهوري بارز يحسم الجدل حول دستورية محاكمة ترامب

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:30 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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كشف السناتور الجمهوري البارز ميت رومني عن ولاية يوتا، مدى دستورية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل مجلس الشيوخ بحلول الثامن من فبراير.

وقال رومني إن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ دستورية، لافتا إلى أن تورط ترامب المزعوم في أعمال الشغب داخل الكابيتول هو جريمة تستوجب عزله.

وأضاف رومنى فى تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أنه من الواضح أن هذا الجهد دستوري، متابعا "أعتقد أن ما يزعم وما رأيناه وهو التحريض على التمرد جريمة تستوجب العزل إذا لم يكن كذلك فما هو؟".

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يستجوبه مجلس النواب مرتين بعد أن اتهمه مجلس النواب بارتكاب جرائم كبيرة وجنح لتحريضه على تمرد في مبنى الكابيتول في السادس من يناير أسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم ضابط شرطة في الكابيتول.

وسيحتاج مجلس الشيوخ إلى 67 صوتا لإدانة ترامب، إذا أيد جميع الديمقراطيين الإدانة فسيحتاجون إلى 17 جمهوريا للانضمام إليهم.

وفى حال إدانة مجلس الشيوخ لترامب، فقد يمنع من تولي الرئاسة مرة أخرى في عام 2025، كما سيحرم من الامتيازات التي يحصل عليها بصفته رئيسا سابقا.

من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل من ولاية كنتاكي لزملائه إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت لإدانة ترامب أم لا.

وتم عزل ترامب لأول مرة بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أن ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، فيما برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ورومني هو العضو الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي انضم إلى الديمقراطيين في محاولة عزل الرئيس من منصبه في ديسمبر 2019.

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