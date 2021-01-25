الحكمة.. محور الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم».. فيديو
الإثنين 25/يناير/2021 - 11:09 ص
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الحكمة.
وجاء ذلك تحت شعار:"يا إلهَ آبائي وربَ الرَّحمَةِ وخالِقَ كُلٌ شيءٍ بِكلِمَةٍ مِنكَ، يا مَنْ أوجَدَ الإنسانَ بِحِكمَتِهِ وجعَلَهُ يسودُ على الخَلائِقِ التي صنَعَها، هَبْني الحِكمَةَ الجالِسَةَ إلى عرشِكَ ولا تَحرِمْني أنْ أكونَ مِنْ أبنائِكَ". اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الحكمة.
وجاء ذلك تحت شعار:"يا إلهَ آبائي وربَ الرَّحمَةِ وخالِقَ كُلٌ شيءٍ بِكلِمَةٍ مِنكَ، يا مَنْ أوجَدَ الإنسانَ بِحِكمَتِهِ وجعَلَهُ يسودُ على الخَلائِقِ التي صنَعَها، هَبْني الحِكمَةَ الجالِسَةَ إلى عرشِكَ ولا تَحرِمْني أنْ أكونَ مِنْ أبنائِكَ". اضغط