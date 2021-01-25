تجديد حبس متهم بتهريب 119 قرصًا مخدرًا في النزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس متهم بمحاولة تهريب 119 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام تم الاشتباه في الراكب "ع. ف"، وبتفتيش حقائب الراكب المذكور عثر بحوزته على 119 قرصا من العقاقير المذكورة المدرجة في جداول المخدرات.وأمر أحمد عبدالفتاح طه، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021 ضد الراكب.