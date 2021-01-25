البحرين: إقرار لقاح أسترازينيكا للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا

أقرت البحرين اليوم الاثنين، إقرار لقاح أوكسفورد ـ أسترازينيكا للاستخدام الطارئ، ض فيروس كورونا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.حيث وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم، في البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيشيلد) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة (أسترازينكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد، والذي يتم تصنيعه في معهد سيرام الشركة المصنعة للقاح في جمهورية الهند، لتنضم البحرين لقائمة الدول التي أجازت استخدام هذا اللقاح للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وبما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.