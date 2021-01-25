للصيانة.. انقطاع مياه الشرب عن 13 منطقة بدمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن انقطاع المياه بمناطق الشعراء والعنانية والسيالة وغيط النصارى وشطا وشط الملح وعزبة اللحم والخياطة والرطمة والشيخ ضرغام وكفر حميدو وعزبة البرج وجنوب بورسعيد وذلك غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.وأعلنت الشركة أن انقطاع المياه نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بطول ٣.٥ كم "تشغيل خطوط جديدة وإلغاء خطوط قديمة".