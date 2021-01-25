الأب إيميل باخوم يشرح للكاثوليك ملامح أول عظات المسيح (فيديو)
الإثنين 25/يناير/2021 - 11:08 ص
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات الكنيسة".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "اول وعظات يسوع"، وقد جاءت العظة اليوم من إلقاء الأب إيميل باخوم. اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "اول وعظات يسوع"، وقد جاءت العظة اليوم من إلقاء الأب إيميل باخوم. اضغط