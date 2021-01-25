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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب إيميل باخوم يشرح للكاثوليك ملامح أول عظات المسيح (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:08 ص
الأب إيميل باخوم
الأب إيميل باخوم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات الكنيسة".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "اول وعظات يسوع"، وقد جاءت العظة اليوم من إلقاء الأب إيميل باخوم. اضغط

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