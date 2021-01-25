«الصحة»: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا خلال أيام

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأبحاث العلمية، أن الوزارة ستستقبل الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أيام.وأوضحت عاصم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحاول توفير أكبر كمية من اللقاحات التي سيتم اعتمادها تكفي المواطنين جميعا.وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أكدت أنه من المتوقع أن تنتهي الأبحاث والدراسات الإكلينيكية على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا شهر يونيو المقبل، موضحا أن اللجنة درست النتائج الدراسات التي أجريت على اللقاح قبل البدأ في تجربته على المتطوعين المصريين.