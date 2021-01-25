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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء المحادثات اليونانية التركية بشأن أزمة شرق المتوسط

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:24 ص
أزمة شرق المتوسط
أزمة شرق المتوسط
أمينة ذكى
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أعلن مسؤول تركي، اليوم الاثنين، عن بدء المحادثات اليونانية التركية بشأن أزمة شرق المتوسط، وفقا لما نقلته العربية في خبر عاجل.

و تبدأ أول محادثات يونانية تركية بضغوط من الاتحاد الأوروبي، بعد توقف عن المفاوضات دام أربع سنوات، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت سابق،" إن أثينا تدخل ما يسمى بالمحادثات الاستكشافية بتفاؤل وأمل"، وهو تعليق ردده أيضا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وأجرت أثينا وأنقرة 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، والتي قطعتاها دون إحراز تقدم في النزاع الذي ظل قائما طوال معظم القرن الماضي.

وكانت قد اندلعت الأعمال العدائية من جديد العام الماضي، عندما أرسلت أنقرة سفينة أبحاث برفقة أسطول بحري إلى المياه بالقرب من الشاطئ التركي، وقالت تركيا إنها تشعر بالغضب من أن اليونان تستخدم شبكتها الشاسعة من الجزر للمطالبة بمساحات شاسعة من بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

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