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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على 10 متهمين بتنظيم جماعة «تحالف الشرعية الإرهابى»

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:23 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، اليوم الاثنين، الحكم على 10 متهمين بتنظيم جماعة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، وحرق عدد من سيارات الشرطة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأضحت التحقيقات أن المتهمين هم "م. م"، هارب، و"م.ر"، محبوس، و"ع.ج"، محبوس، و"ع. ع"، و" م. ط"، و" م.ع"، هارب، و"م.ع"، هارب، و"م.ع"، و"أ.ي"، و"م.م".

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثانى، تهمة تولى وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل القانون والعمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتهما لتحقيق أغراضهما، بأن تولى المتهم الأول قيادة الجماعة المسماة " تحالف دعم الشرعية"، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية.

بينما تولى المتهم الثانى إدارة إحدى المجموعات النوعية المنبثقة عن تلك الجماعة، والتى تقوم بالتنسيق مع الجماعة الأولى لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة المصرية، كما اشترك المتهمان مع باقى المتهمين من الثالث للسابع، فى التحريض على حرق عدد من مركبات الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، بأن قام المتهم الأول حال وجوده خارج مصر بإمداد المتهمين بالأموال والعتاد لإتمام جريمتهم.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير، تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب وسيلتهم لتحقيق أغراضهم، كما اشترك المتهمين من الثانى حتى الأخير فى تظاهرات أخلت بالأمن العام المصرى، كما حازا المتهم التاسع سلاحًا ناريًا "مششخنًا"، " بندقية آلية"، بدون تصريح.

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