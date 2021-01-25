حجز صاحبي ثلاجتين ضبطا بـ3 أطنان دهون حيوانية فاسدة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحجز صاحبي ثلاجتين لحفظ الأغذية، لحيازتهما 3 أطنان دهون حيوانية في القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.كانت إدارة مباحث التموين بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، قد صادرت 3أطنان دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحبي ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم 3 أطنان دهون حيوانية، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.