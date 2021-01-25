انتداب المعمل الجنائي في تفحم 3 سيارات بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم، بانتداب المعمل الجنائي في تفحم 3 سيارات بعد نشوب حريق بجراج بالشارع الجديد بالمرج بمحافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات الأولية بأن حريقا نشب في جراج بالشارع الجديد ولم يسفر عن وقوع إصابات، وكان قد ورد بلاغا للنجدة بالقاهرة يفيد بنشوب حريق بجراج أسفر عن تفحم 3 سيارات.وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والاطفاء، وتم السيطرة علي الحريق بعد تفحم 3 سيارات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.