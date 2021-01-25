إصابات كورونا فى سنغافورة تتخطي حاجز 59 ألفا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الإثنين تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59 ألفا و352 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و894 حالة.