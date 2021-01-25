53 وفاة و1812 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا
الإثنين 25/يناير/2021 - 10:21 ص
وكالاتطباعة
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الاثنين، تسجيل 53 حالة وفاة بالإضافة الى 1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات الى 20779 حالة وفاة، و693666 إصابة بالفيروس
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات الى 20779 حالة وفاة، و693666 إصابة بالفيروس