53 وفاة و1812 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الاثنين، تسجيل 53 حالة وفاة بالإضافة الى 1812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان، أن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات الى 20779 حالة وفاة، و693666 إصابة بالفيروس