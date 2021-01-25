البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويروس في مقره الباباوي

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل نيافة الأنبا ساويرس، الأسقف العام.وأضاف ا المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك تم بالمقر الباباوي بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.ويشار إلى أن الأنبا ساويروس هو المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.