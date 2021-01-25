الرقابة الإدارية تهنئ الداخلية بعيد الشرطة: كل عام ومصر بخير وأمان

هنأت هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم، وزير الداخلية وقيادات الشرطة المصرية بعيد الشرطة، تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي صمد فيها أبطال الشرطة أمام المحتل الإنجليزي ودافعوا عن مبنى المحافظة.وجاء في نص التهنئة: "كل عام ومصر بخير وأمان وسلام تحيا مصر.. في الخامس والعشرين من شهر يناير عام 1952 بمحافظة الإسماعيلية، رفض رجال الشرطة المصرية البواسل الاستسلام أو تسليم أسلحتهم وإخلاء مبني المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي واستمروا في مقاومة الاحتلال حتى استشهد منهم عدد كبير إلى جانب أفراد المقاومة الشعبية من مواطني محافظة الإسماعيلية، وتم إقرار ذكرى هذا اليوم كعيد للشرطة تقديرًا لتضحيات الشرطة المصرية في حفظ الأمن وعرفانًا لدورها فى استقرار الوطن".