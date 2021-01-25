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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تفاصيل إعادة فتح الكنائس في إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:07 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - جرجس صفوت - تريزة شنودة
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بأنه سيتم إعادة فتح الكنائس في إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ خلال إجابته على أحد الأسئلة الموجهة له من الشباب، قائلًا: إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستكشف في بيانا لها يوم 26 يناير الجاري، تفاصيل إعادة فتح الكنائس، وذلك بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة، بحيث إن يكون فردًا في كل دكه؛ وذلك على مستوى كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا".

وتابع البابا تواضروس الثاني خلال لقائه: أن تقتصر إعادة فتح الكنائس على القداسات الإلهية دون رجوع الخدمات والأنشطة الكنسية، وأنه سيتم صلاة القداسات الإلهية طوال أيام الأسبوع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتابع البابا تواضروس الثاني: أن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة الأفراد وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأكد البابا أن غلق الكنائس لا يتسبب في ضعف الإيمان بل الخطية هى التى تتسبب في ضعفه.

وكان التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء أمس؛ بالشباب القبطي "أون لاين" وذلك في إطار لقاءاته الشهرية بالشباب.

ويولى قداسة البابا تواضروس الثاني، اهتماما خاصة بشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يحرص دائما على لقائهم. اضغط

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