البابا تواضروس رسم 48 كاهنًا في 2020

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "حصاد عام 2020 بالكنيسة الأرثوذكسية".وجاءت الحلقة الأولى التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن سيامات الكهنة التي قام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بها على مدار 2020.وقال مركز الكنيسة الإعلامي في الحلقة، إن البابا تواضروس قام بسيامة 48 راعيًا على مدار العام.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.