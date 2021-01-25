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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فوز ماهي مختار بلقب الملكة الماسية في مسابقة «Be star»

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:12 ص
ماهي مختار
ماهي مختار
شيماء دهب
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حصلت ماهي مختار، على لقب الملكة الماسية في الحفل الختامي لمسابقة "بي ستار" لصناعة النجوم، بعد أن تم التصفية إلى 8 متسابقات من أصل 25 فتاة، وبعد اجتياز تدريبات على مدار ثلاثة أشهر فى مختلف مجالات التقديم التليفزيون والإذاعة والغناء والتمثيل.

وفازت بلقب الوصيفة الأولى بسنت الشربيني والوصيفة الثانية بسمة أبو زيد.

وتكونت لجنة التحكيم المكونة من الفنانة ناهد السباعي، والمطرب عصام كاريكا، والمخرج طارق عبد العزيز وزينة ملكة جمال الأردن والإعلامية سلمى كمال، تحت رعاية المخرج أحمد عادل المدير التنفيذي للمسابقة.

وقدمت ماهى إذاعة الحفل وفقرة تمثيل ومشروع عن كيفية إنقاذ المشردين الكبار لخدمة المجتمع.

وشهد الحفل عروض أزياء من بينهم بسمة عصام لفساتين الزفاف، ومحمود غالى للسواريه.

وحضر الحفل الملحن حلمي بكر، وسهى زيد ملكة جمال الجزائر 2020، والفنان محمد نجاتي، والمطرب الشعبي شحتة، وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

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