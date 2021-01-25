2376 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة في التشيك

سجلت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، 2376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 13 ديسمبر الماضي.وذكرت الوزارة في بيان نقله راد"براغ الدولي" اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 83 وفاة جديدة أمس الأحد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 15 ألفا و453 حالة، فيما يبلغ عدد المصابين المحتجزين بالمستشفيات لتلقي العلاج اللازم 5 آلاف و621 حالة.يذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.