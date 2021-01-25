التفتيش على 134 منشأة في شمال سيناء خلال ديسمبر

قال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، باستخراج 190 شهادة قياس مستوى مهارة، و185 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 134 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، وبحث 5 شكاوى عمالية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 10 منشآت يعمل بها 1774 عاملا.كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 17 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.