«الهلال الأحمر» تطلق قافلة طبية إلى بركة السبع في المنوفية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن تدشين أكبر قافلة طبية بمحافظة المنوفية، برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك يومي الثلاثاء، والأربعاء، وستتوجه القافلة إلى مدينة بركة السبع، سيكون الكشف بالمجان مع تقديم العلاج بالمجان، وذلك في تخصصات طفال - باطنة - جلدية - عظام.وكان الدكتور رامي الناظر، المنسق العام لجمعية الهلال الأحمر المصرية، قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم عدد من القوافل الطبية وستنطلق تحت رعاية محافظ المنوفية تستهدف 6 الاف مواطن وسيتم توزيع 1000 شنطة عناية شخصية كدعم من جمعية الهلال الأحمر، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأسر الأولي بالرعاية داخل المحافظة، هذا فضلا عن تقديم مجموعة من الحملات التوعوية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.