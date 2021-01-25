تعيين 73 شابا بشمال سيناء خلال ديسمبر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 73 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 238 شابًا مسجلين من راغبى العمل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأضاف أنه تم صرف 6 آلاف جنيه منحة مولود لـ 2 عمال غير منتظمين، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.