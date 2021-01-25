سعر لقاح كورونا في مصر 2021.. والفئات التي ستحصل عليه مجانا





سعر لقاح كورونا في مصر 2021

وفقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فإن أسعار الجرعة الواحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هي 100 جنيه و200 جنيه للجرعتين، ولذلك عقب تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على التطعيم عبر الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة لذلك أوعن طريق التوجه إلى أقرب مستشفى تابع لها وذلك ضمن إجراء حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا للجمهور التي أعلنت وزارة الصحة عنها والتي تبدأ في شهر مارس المقبل.





الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا مجانا

توفر وزارة الصحة والسكان لقاح شركة سينو فارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال حملة تطعيم وطنية شاملة للفئات الأكثر احتياجا مجانا حيث يتم ربط البيانات المسجلة لدى الوزارة ببيانات برنامج التكافل والكرامة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، ومن خلال إدخال الرقم القومي سيتم تحديد بياناتهم و سيتم التعامل معهم وفقا للقرار السابق حيث اعتمدت وزارة الصحة المصرية على 3 لقاحات هم اللقاح الصيني و مصل شركة استرازينيكا لبريطانيا و لقاح سبوتنيك v الروسي





المواطنين الذين لن يخضعوا لحملة تطعيم كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك فئات لن تخضع لحملة تطعيم كورونا وهو الحوامل ومن هم دون ال 18 سنة فيما تأتي الأولوية لعدة فئات هم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حيث وصل سعر لقاح كورونا في مصر إلى 200 جنيه للجرعتين كحد أقصى.





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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةعقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن حملة التطعيم الوطنية للسكان ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي أسعار اللقاح والفئات التي تحصل عليه مجانا والفئات التي لن تحصل عليه.